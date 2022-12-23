Росія погрожує скоротити видобуток нафти: у чому причина

Через обмеження цін на експорт російської нафти різко зменшилися обсяги її відвантажень із РФ.

Віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що видобуток нафти у Росії може бути скорочено на 500-700 тисяч барелів на добу вже у 2023 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми готові частково скоротити видобуток на початку наступного року", - цитує видання його заяву.

Новак додав, що скорочення видобутку становитиме приблизно 5-6% від теперішнього обсягу, тобто 500-700 тисяч барелів на добу.

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Такий крок у Росії готують через встановлення верхньої межі ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель, яке покликане обмежити нафтові доходи держави-агресорки.

Усього за тиждень від 5 грудня, коли обмеження набуло чинності разом із забороною ЄС на морський російський імпорт і обмеженнями на страхування, загальні обсяги відвантажень нафти з РФ впали на 54%.

Така ситуація призводить до незначного зростання світових цін на нафту. Зокрема, на ранок п’ятниці, 23 грудня, нафта WTI з поставкою в лютому подорожчала на 1,1%, до 78,31 дол за барель, а вартість Brent зросла на 0,8% - до 81,66 долара за барель.

Як повідомлялося раніше, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії.

Від 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Від 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Нагадаємо, в Росії обурилися через обмеження ціни на її нафту на рівні $60 за барель.

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