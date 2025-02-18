Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю старшого наукового співробітника Foreign Policy Research Institute доктора Стівена Бланка. За інформацією експерта, кремлівські пропагандисти заявляють, що енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть небезпечними при використанні американського ядерного палива компанії Westinghouse. Водночас сам Westinghouse після тривалих оцінок підтвердив безпечність роботи реакторів на американському паливі та можливість встановлення обладнання на Хмельницькій АЕС. Очікується, що процес проходитиме за технічної підтримки Westinghouse.

Бланк також зазначає, що Кремль також просуває дезінформацію про те, що Україні нібито не потрібні нові великі енергоблоки, а також що в країні немає достатньо підготовлених фахівців для їх експлуатації. На думку Бланка, обидва твердження є безпідставними. Він наголошує, що в Україні працює понад 5000 висококваліфікованих атомників, які можуть забезпечити безпечну експлуатацію станції. "Україна критично потребує нових енергетичних потужностей через російські атаки на її енергосистему. Добудова Хмельницької АЕС допоможе компенсувати втрати та зменшить залежність від імпорту електроенергії, дозволяючи Україні стати її нетто-експортером", – зазначає експерт.

Бланк наголошує, що цей випадок є частиною ширшої гібридної війни, яку Росія веде в Європі, і що Болгарський парламент має протистояти російському впливу, забезпечивши передачу реакторів Україні.