Росія продовжує “енергетичну війну”: постачання скрапленого газу зменшили на 30%

Окрім того, РФ заблокувала транзит вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив про скорочення обсягів постачання скрапленого газу в Україну із Російської Федерації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За даними народного депутата, у листопаді постачання скрапленого газу зменшилося на 30% від задекларованих експортерами обсягів.

Водночас Герус запевняє, що обмеження у листопаді не повинно мати суттєвого впливу на український ринок. “По-перше, експортери традиційно завищували задекларовані обсяги постачання. По-друге, у листопаді низька активність по закупівлі газу", – пояснив він.

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Голова енергетичного комітету Ради також зауважив, що Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну для потреб ТЕС. “Усі відповідні поставки у листопаді заблоковані”, - написав він.

За його даними, технічно блокування відбувається на рівні Російської залізниці, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.

Раніше російська компанія "Інтер РАО" скасувала аукціон з продажу електроенергії, в якому планували взяти участь українські компанії, а з 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну. Йдеться про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне).

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