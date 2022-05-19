"Росія розпочала зернову війну": Німеччина звинуватила Кремль у розпалюванні світової кризи

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила Росію у розпалюванні глобальної кризи.

За її словами, РФ воює проти України не лише бомбами і ракетами. Путін блокує експорт зерна з України аби створити штучний голод у світі.

Про це повідомляє ZDF.

"Блокуючи українські порти, знищуючи елеватори, дороги та залізниці, а особливо поля фермерів, Росія розпочала зернову війну, яка розпалює глобальну продовольчу кризу", – заявила Бербок у середу під час зустрічі міністрів закордонних справ в ООН у Нью-Йорку.

За інформацією федерального уряду, Росія не дає Україні експортувати 20 мільйонів тонн зерна переважно в Північну Африку та Азію. Більша частина заблокована в Одеському порту.

Бербок наголосила, що Україна є одним із найбільших виробників зерна у світі. Тому США включили обговорення на тему продовольчої безпеки в порядок денний ООН і запросили більше 30 країн.

Міністерка закордонних справ Німеччини додала, що Росія веде війну не лише за допомогою танків, ракет і бомб.

"Росія веде цю війну іншим страшним, але більш тихою зброєю: голодом і поневіряннями", - наголосила Бербок.

Зазначимо, цього літа на карту буде поставлено долю трьох урожаїв: торішнього, який Україна не в змозі повністю експортувати, цьогорічного, бо зберуть лише половину врожаю, та майбутнього, оскільки фермери не сіятимуть озиму пшеницю у звичних обсягах.

Вивезення зерна за кордон – чи готують для нас масовий голод – "Нічна варта"

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