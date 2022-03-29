Росія шукає найдешевший вихід з ситуації: аналітик про санкції проти агресора

У Росії залишається 200 мільярдів доларів.
Станом на лютий 2022 року, у Росії було 630 мільярдів доларів золотовалютних резервів, проте кредитори та основні банки заморозили їхні золотовалютні резерви.
Про це у коментарі 24tv.ua розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
За словами Краєва, на російській території зберігалося 15% золотовалютного резерву і лише в золоті. Ще 23% – у Китаї, але уже у валюті: одна половина у євро, інша – у доларах.
"У Росії залишається 200 мільярдів доларів, з яких цими 15% золота з минулого тижня вона не може торгувати. Усі міжнародні біржі зупинили операції з обміну й транзакцій російським золотом. Фактично усі гроші залишаються у Китаю", - йдеться у повідомленні.
Експерт додав, що зараз можна лише уявити, які умови Пекін виставить росіянам для видачі цих грошей, якщо вже зараз країна десятками відсотків скуповує державні компанії Росії.
"Тобто росіяни перебувають у дуже складній ситуації. Куди не ступи – це буде дорожче. Тому вони шукають найдешевшого виходу з цієї ситуації", – наголосив аналітик.
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