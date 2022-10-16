Росія створює штучний голод у світі: Зеленський - про постачання українського зерна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він очікує нових кроків щодо збільшення постачання українського продовольства на світові ринки.

Про це він сказав 16 жовтня під час звернення до українців.

"16 жовтня відзначається Всесвітній день продовольства. Цей день встановлений у пам’ять про заснування спецструктури ООН, що займається боротьбою з бідністю та голодом – FAO. Це Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Десятиліттями світ працював, щоб розв'язати проблему голоду. І навряд чи хтось із засновників ООН міг би подумати свого часу, що у XXI столітті ми будемо всі у світі знову змушені боротися із загрозою масового голоду, причому штучного голоду! Голоду, за який відповідальна лише одна держава у світі – це Росія – та її терористична війна проти вільного світу", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що Росія заблокувала українські порти й зламала нормальні ланцюжки постачання продовольства.

"На щастя, українські порти знову запрацювали на експорт агропродукції. З липня ми постачаємо саме той обсяг продовольства, який повертає світовому ринку стабільність. Причому саме тим сегментам продовольчого ринку, які забезпечують споживання деяких найбільш крихких країн Африки й Азії. І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом – це понад 300 суден. 60% цього обсягу було спрямовано в Африку та Азію. Це глобальна місія нашої країни: і завдяки українському постачанню цілі регіони світу зберігають соціальну й політичну безпеку. І я хочу подякувати всім, хто це забезпечує: нашим аграріям передусім, нашим транспортникам, працівникам портів, нашим дипломатам і урядовцям. Звичайно, нашим оборонцям країни, які тримають південь і повертають безпеку на море", - сказав Зеленський.

Президент України подякував генеральному секретарю ООН Гутеррішу й президенту Туреччини Ердогану за допомогу в експорті українського зерна.

"Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу – одна з ключових гарантій стабільності. Те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, лише посилює репутацію нашої держави й полегшує нам створення нових зв’язків у різних регіонах. Цього тижня, що починається, я очікую нових міжнародних результатів для нашої держави", - наголосив Зеленський.

Експорт українського зерна за кордон

Росія на початку повномасштабного вторгнення на територію України заблокувала порти. Через це припинився експорт української продукції на світові ринки. Згодом з агресором вдалось укласти "зерновий коридор".

Проте у жовтні Росія заявила, що може заново заблокувати експорт українського зерна, якщо її вимоги не виконають.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав заяви Росії шантажем та закликав світову спільноту зробити все, щоб припинити російські ультиматуми.

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