Росія та Білорусь на межі дефолту з мільярдними боргами — Світовий банк

Росія та Білорусь на межі дефолту з мільярдними боргами — Світовий банк

Привид дефолту навис над Росією, оскільки ціла низка санкцій значною мірою відрізали країну зі світових фінансових ринків.

Росія та Білорусь наближаються до дефолту через масштабні санкції, запроваджені Сполученими Штатами та їхніми союзниками через війну в Україні.

Про це повідомила головна економістка Світового банку Кармен Рейнхарт, інформує Reuters.

Привид дефолту Росії щодо зовнішніх облігацій на суму 40 мільярдів доларів навис над ринками, оскільки ціла низка санкцій і контрзаходів з боку Москви значною мірою відрізали країну зі світових фінансових ринків. Зазначається, що це перша така ситуація після більшовицької революції 1917 року.

"І Росія, і Білорусь перебувають на межі дефолту. Вони ще не оцінюються агентствами як такі за умовчанням, але дуже близькі", — сказала Рейнхарт.

Близько половини суверенних облігацій Росії у твердій валюті належать іноземним інвесторам. 16 березня Москва має погасити 107 мільйонів доларів. Якщо виплата не відбудеться протягом 30 днів, то вже 15 квітня настане дефолт. Російські корпорації мають непогашені міжнародні облігації на суму трохи меншу за 100 мільярдів доларів.

"Я турбуюся про те, чого не бачу. Фінансові установи добре капіталізовані, але балансові звіти часто непрозорі... Існує проблема дефолтів російського приватного сектору", — додала Рейнхарт.

Нагадаємо, що одна з найбільших фінансових корпорацій світу Morgan Stanley прогнозує, що в середині квітня у Росії станеться дефолт.

Після вторгнення до України в Росії спостерігається економічний колапс, росіяни почали втрачати роботу і заробіток.

Кредитний рейтинг Росії знизився до переддефолтного.