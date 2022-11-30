Росія та її олігархи повинні заплатити: Єврокомісія хоче віддати активи агресора на відбудову України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує заблоковані активи Росії та олігархів віддати на відбудову України.

Про це йдеться у її заяві на сайті Єврокомісії.

Євросоюз пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Росія також повинна фінансово заплатити за завдані нею руйнування. Збитки, завдані Україні, оцінюють у 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки та покрити витрати на відбудову країни.

" І ми маємо засоби змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку і заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми б використали виручені кошти для України", - йдеться у заяві.

Покарання Росії за війну проти України

Раніше президент України Володимир Зеленський вважає, що Росію потрібно покарати за воєнні злочини проти України. Справедливість повинна бути такою ж, як це було після Другої світової війни щодо злочинів нацистів. А тому Україна готує проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо спецтрибуналу над Росією.

Європарламент 23 листопада ухвалив резолюцію, в якій Росія проголошена державою-спонсоркою тероризму.

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