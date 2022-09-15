Росія тихо порахувала прямі втрати фінансового сектору від санкцій: цифри вражають

Фінансовий сектор РФ зазнав сотень мільярдів доларів прямих збитків від санкцій, запроваджених країнами Заходу за її вторгнення до України.

Оцінка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також $300 млрд валютних резервів, заморожених санкціями.

Про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішній документ Мінфіну Росії, який було презентовано на нараді російських високопосадовців минулого місяця.

Що втратила фінансова система Росії через санкції:

40% ринкової капіталізації

$300 млрд резервів Центробанку РФ

4,6 трлн руб у вигляді заморожених євробондів

10% капіталу банківської системи

563 млрд руб заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях

У презентації також зазначається вплив потрапляння під санкції 80% активів банківського сектора, відключення від платіжної системи Swift, і втрата доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Інструменти, зокрема – деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, – "практично зникли".

В іншому документі, який було підготовлено для закритої зустрічі високопосадовців РФ 30 серпня, моделюються три сценарія для російської економіки в наступні роки. Два з трьох сценаріїв показують, що наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на рівень до 24 лютого лише наприкінці десятиліття або пізніше.

За базовим сценарієм наступного року економіка впаде на 8,3% нижче рівня 2021 року, а за "стресовим" сценарієм щонайменше до 2024 року досягне найбільшого падіння у "мінус" 11,9%. За всіма сценаріями тиск санкцій посилюється, і до них може приєднатися більше країн.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, "але потрібно добиватися більшого й готувати відповідні пропозиції".

Друг Путіна погрожує заблокувати антиросійські санкції

Читайте також: