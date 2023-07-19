Росія в порту Чорноморська знищила зерно, яке призначалося Китаю – Зеленський

Кожна країна має бути зацікавлена в тому, щоб притягнути Росію до відповідальності.

Шістдесят тисяч тонн зерна, яке російські агресори знищили ракетним ударом у порту Чорноморська в Одеській області, призначалися для відправлення до Китаю.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що ракетні удари російських загарбників по зерну та інфраструктурі для його транспортування показують, що Росія воює не лише з Україною.

Президент заявив, що в портах, які були атаковані сьогодні вночі, зберігалося близько мільйона тонн продовольства.

"Саме той обсяг, який уже давно мав би бути доставлений у країни-споживачі в Африці, в Азії. В портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, зберігалося 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалася для відправлення до Китаю", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що російський терор стосується всього світу, тому кожна країна має бути зацікавлена в тому, щоб притягнути Росію до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного обстрілу в порту Чорноморська в Одеській області знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали бути відправлені "зерновим коридором" ще два місяці тому.

Крім того, ми раніше інформували, що в Міноборони РФ заявили, що будь-яке судно, яке прямуватиме до українських портів, вважатиметься "потенційним перевізником вантажів військового призначення".

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