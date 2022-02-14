Росія відмовилася бронювати потужності на транзит газу через Україну

"Газпром" не забронював на березень потужності з прокачування газу трубопроводом Ямал – Європа.

Російський "Газпром" на аукціоні не замовив додаткову транзитну потужність через Україну на березень.

Про це свідчать дані платформ RBP і GSA Platform, повідомляє Агентство нафтогазової асоціації РФ.

"Оператор газотранспортної системи України" розподілив пропоновані потужності двома маршрутами: на газовимірювальній станції "Суджа" було запропоновано 9,8 млн куб. м на добу, ще 5,2 млн куб. м на добу – на ГВС "Сохранівка", — йдеться в повідомленні.

Це додаткові об’єми для транзиту газу до існуючого вже контракту з "Газпромом", який передбачає перекачку 109 млн куб. м газу на добу. Торги відбулися додатково до бронювання на основі довгострокового контракту на 40 млрд. куб. метрів на рік (близько 109,5 млн куб. метрів на добу). Наразі заявка на транзит російського газу через Україну становить 58,62 млн кубометрів. Це майже вдвічі менше контрактних зобов'язань "Газпрому" на 2022 р. (приблизно 109,5 млн кубів/добу.).

"Газпром" також не забронював на березень запропоновані потужності з прокачування газу трубопроводом "Ямал – Європа" до Німеччини через Польщу.

Як повідомляє УНІАН, обсяг прокачування від 10 лютого 2022 року знову впав до середніх показників січня, попри деяке зростання з кінця місяця. Так, 10 лютого транзит через Україну впав до 57,12 млн кубів, тоді як 7-9 лютого він був на рівні 79-98 млн кубів.

Прокачування 11-12 лютого склало близько 52 млн кубів, а заявка на 13 лютого вказує на обсяг в 51,03 млн кубометрів.

Нагадаємо, що в Росії валиться фондовий ринок на тлі агресії проти України.

Раніше в "Газпромі" повідомили, що європейські сховища газу спорожніли на 85 відсотків.

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