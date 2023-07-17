Росія виходить із "зернової угоди": чи підскочить після цього курс долара в Україні

ФІнансова експертка запевнила, що у найближчій перспективі стабільності курсу гривні це не загрожує.

Після припинення дії "зернового коридору" в Україні не відбудеться миттєва девальвація гривні і підвищення курсу долара.

Про це повідомила ексголова ради Незалежної асоціації банків України, експертка у сфері фінансів Олена Коробкова в коментарі "Укрінформу".

Ризик для економіки, але не для курсу гривні

Експертка визнала, що припинення роботи "зернового коридору" для української економіки є справді дуже ризикованим.

Дефіцит зовнішньої торгівлі за останні 12 місяців становив 22 млрд доларів, тобто понад 13% ВВП. А приблизно дві третини експорту зараз – це саме продукція агро-промислового комплексу, експорт якої безпосередньо залежить від роботи "зернового коридору".

"Вимушена втрата цього експорту загрожує не тільки торговельному балансу, а й заробіткам українських аграріїв, не кажучи вже про ВВП загалом і про світову продовольчу безпеку", – сказала Коробкова.

Водночас вона запевнила, що у найближчій перспективі стабільності курсу гривні це не загрожує.

Фінансова експертка пояснила, що під час воєнного часу НБУ дотримується політики фіксованого обмінного курсу, що фінансово забезпечується значними надходженнями міжнародної фінансової допомоги.

У випадку припинення роботи "зернового коридору" НБУ доведеться збільшити продаж іноземної валюти щонайбільше на 1 млрд доларів на місяць. В умовах надходження іноземної фінансової допомоги середнім темпом 3,8 млрд доларів на місяць це цілком можливо забезпечити, зазначила Коробкова.

"Тому в разі непродовження дії "зернового коридору" в липні не варто очікувати жодної моментальної девальвації гривні", – підсумувала вона.

Росія виходить із "зернової угоди": що відомо

Нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

На цю заяву відреагував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він пообіцяв обговорити це питання з Путіним.

У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" дорого їй коштуватиме. У Вашингтоні запевнили, що США та Україна готові до різного сценарію.

"Зернову угоду" було укладено торік у липні за участю України, Туреччини та ООН. Окремо також домовлялися Туреччина, ООН та Росія. Домовленості гарантують безпечний прохід суден із зерном з українських портів.

Читайте також: