Росія втретє опинилася за крок до дефолту: США заблокують виплати РФ за держборгом

Росія втретє опинилася за крок до дефолту: США заблокують виплати РФ за держборгом

Міністерство фінансів США навряд чи продовжуватиме дію ліцензії, яка дотепер дозволяла Росії уникати дефолту. Таким чином Росія може втретє опинитися за крок до дефолту від початку повномасштабної війни проти України або й узагалі зазнати його.

Дотепер Росії двічі вдавалося провести необхідні виплати.

Про плани Мінфіну США заявила його очільниця Джанет Єллен перед зустріччю міністрів фінансів G7 у Бонні, пише Reuters.

Наразі західні санкції забороняють операції з російськими Міністерством фінансів, Центральним банком або Фондом національного багатства.

Росія має борг у 40 млрд дол. за міжнародними облігаціями. Востаннє їй вдалося провести виплати за лічені години до закінчення пільгового періоду.

Наступна дата виплат Росією за євробондами – наприкінці травня, але 25 травня спливає термін дії ліцензії США, яка дозволяє РФ здійснювати виплати американським власникам облігацій.

"Остаточного рішення з цього приводу ще не було, але я думаю, що малоймовірно, що дію (ліцензії – ред.) буде продовжено", – сказала Єллен.

"Якщо Росія не може знайти спосіб здійснити ці виплати, і вони технічно не виплачують свої борги, я не думаю, що це дійсно представляє значні зміни в ситуації в Росії. Вони вже відрізані від глобальних ринків капіталу", – додала міністерка фінансів США.

Нагадаємо, щодня на війну проти України Росія витрачає 900 млн дол.

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