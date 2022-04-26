росія вже втратила третину судноплавства внаслідок блокади її суден – Кубраков

Для суден росії свої порти закрили Канада, Великобританія, США та країни ЄС. Наслідками морської блокади для агресора стало зменшення судноплавства біля морських портів рф на третину, а кількості суден – на 30%.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. «Першими порти для рф закрила Великобританія.

Настільки грамотно, суттєво і змістовно, що росіяни ніяк не можуть це обійти. Тепер вони зі своєю експортною продукцією залишаються вдома», – розповів він у сюжеті телеканалу ICTV. Очільник відомства додав, що Міністерство інфраструктури активно працює над реалізацією інфраструктурної блокади агресора по всіх напрямках. Так, зокрема, з початку повномасштабної війни Міністерство направило більше сотні листів до найбільших світових організацій: автомобільних, морських тощо.

Більшість запитів було розглянуто позитивно, і з багатьох міжнародних організацій росію виключили. «Галузеві санкції гарантують обмеження на експорт технологій для морській̈ навігації та радіозв’язку для рф, а також фінансові обмеження російського морського регістру судноплавства», – зауважив Кубраков. Міністр додав, що до блокади вантажних перевезень росії приєдналися Польща, Литва та Естонія. Крім того, окремим напрямом стало запровадження санкцій на залізничні та авіаперевезення.

З залізницями рф та білорусі та їх дочірніми компаніями ряд країн світу вже зараз припинив сполучення, а щодо повітряного простору, то його також поступово закривають для літаків рф, сказав Кубраков. Нагадаємо, що раніше перша віце-прем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про те, що Україна зможе наростити експорт за товарними позиціями, які традиційно завозилися на британський ринок. Це стало можливим завдяки запиту нашої держави щодо лібералізацію торгівлі, реагуючи на який, Велика Британія оголосила про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів.