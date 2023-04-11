Росія заблокувала "зернову угоду": в Україні кажуть, що "ситуація критична"

Україна звертатиметься до Туреччини та ООН через дії російських провокаторів.

Росія фактично заблокувала роботу "зернового коридору", через що склалась критична ситуація.

Про це сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков, пише The Guardian.

Васьков наголосив, що за умовами "зернової угоди" представники Росії, Туреччини та ООН інспектують судна на шляху до українських портів і з них. Спільна комісія узгоджує назви кораблів, які підлягають перевірці.

Проте у вівторок через дії росіян ніяких перевірок не проводилось, оскільки Україна подала назви трьох суховантажів, а Росія їх викреслила та написала свої варіанти. Як наслідок - у черзі перебуває 50 кораблів і жоден з них не може вирушити через російську блокаду.

"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", – підкреслив Васьков.

Через дії росіян ціни на продовольство у світі можуть зрости на 15%, а тому Україна терміново обговорить дії росіян з Туреччиною та ООН.

"Зерновий коридор": що відомо

Через дії російських терористів у Чорному морі було заблоковано продаж українського зерна. Через це багато держав опинились на межі голоду, а ціни на продовольство у світі різко зросли.

Тоді за сприяння Туреччини та ООН з кремлівським режимом було укладено домовленості про роботу так званого "зернового коридору".

У березні 2023 року міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що угоду про роботу цього коридора було продовжено на 120 днів, тоді як окупанти заявили, що вони погодили це лише на 60 днів.

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