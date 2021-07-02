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Росія заборонила ввезення з України морозива, цукру та іншої продукції

Росія заборонила ввезення з України морозива, цукру та іншої продукції

pixabay.com

Москва розширила перелік продуктів, які заборонено імпортувати в РФ із України.

Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонене з України. Зміни внесли до постанови від 29 грудня 2018 року. До переліку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів, готові супи, бульйони і заготовки для їхнього приготування.

Відповідна постанова від 28 червня була оприлюднена у п'ятницю, 2 липня, на російському офіційному порталі правової інформації, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Москва обмежила ввезення:

  • ячменю,
  • пальмової олії та її фракцій у тарі масою нетто 20 тонн,
  • готових і консервованих м'ясних продуктів,
  • м'ясних субпродуктів,
  • готових і консервованих ракоподібних,
  • незнежиреної какао-пасти,
  • макаронних виробів,
  • попкорну,
  • морозива,
  • цукру,
  • продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна,
  • томатного кетчупу та інших томатних соусів,
  • майонезу,
  • продукті для приготування соусів,
  • макухи,
  • продуктів, які використовують на корм худобі,
  • деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

У 2018 році російський уряд наклав заборону на імпорт із України пшениці, фруктів, горіхів, фруктових і овочевих соків, кондитерських виробів із цукру, хліба, тістечок, печива, спиртних напоїв, деяких видів машин і устаткування для сільського господарства й переробної промисловості.

Від 2014 року Москва щороку продовжує продовольче ембарго щодо товарів зі США, ЄС, Австралії, Норвегії, Канади та інших західних країн, а також України. Цьому передували економічні санкції щодо Росії, які запровадили США і ЄС через анексію Криму в березні 2014 року, а також агресію на українському Донбасі.

Україна також заборонила ввезення багатьох видів товарів з Росії.

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