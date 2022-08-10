Росія захопила родовища нафти, газу й золота в Україні на понад $12 трлн – WP

Внаслідок захоплення низки родовищ в Україні Росія викрала в держав корисних копалин на щонайменше 12,4 трлн дол.

Частина цих родовищ була захоплена ще під час першого етапу вторгнення Росії до України 2014 року.

Про це пише The Washington Post.

Так, Росія захопила 63% вугільних родовищ України, 11% нафтових, 20% родовищ природного газу, 42% родовищ металів (серед яких і родовища золота), 33% родовищ рідкісноземельних та інших важливих корисних копалин, включно з літієм.

Також читайте Під виглядом печива Росія вивозить контрабандою золото з Судану – CNN

Видання зазначило, що після повномасштабного вторгнення РФ неухильно розширювала площу захоплених родовищ. Йдеться про 41 родовище вугілля, 27 – природного газу, 14 – пропану, 9 – нафти; 6 – залізняку, 2 – титанової руди, 2 – цирконієвої руди, 1 – стронцію, 1 – літію, 1 – урану, 1 – золота, а також кар'єр з видобутку вапняку.

Водночас збитки від захоплення родовищ корисних копалин завдали українській економіці меншого удару, ніж захоплення Росією портів. Останнє призвело до втрати Україною морських транзитних шляхів.

За даними аналітиків, втрата сировини та пошкоджена інфраструктура призведуть до суттєвих наслідків для сталеливарної галузі – однієї з ключових в українській економіці.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, в Україні конфіскують 903 об’єкти, що належать Росії.

ЄС відмовився від російського вугілля заради України

Читайте також: