Росія заплуталася у власних сигналах щодо "зернової угоди" - ОП

Україна немає жодних проблем з комунікацією щодо продовження "зернової угоди", на відміну від РФ.

Росія заплуталася у власних сигналах щодо продовження "зернової угоди", тоді як Україна готова гарантувати стальну роботу коридору та поставок продовольства на світовий ринок.

Про це в етері телемарафону висловив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Він зазначив, шо Україна щодо зернового коридору домовлялася з двома сторонами, а саме з Туреччиною та ООН. Жовква нагадав, що Україна не вела жодних перемовин напряму з Росією.

"Безумовно з паном Ердоганом президент України це питання підіймав і президент Туреччині запевнив у своєї повній підтримці і сказав, що так, потрібно це продовжувати", заявив Жовква.

Він заявив, що також в України нема жодних проблем з комунікацією з ООН.

Крім того, Жовква нагадав, що нещодавно президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса заявляв про важливість продовження "зернової угоди".

"Ми готові до продовження, ми говоримо з нашими партнерами... А те що по факту вони (Росія, – ред.) блокують, то тоді треба, щоб світове співтовариство, ті ж самі гаранти цієї угоди, ті ж самі ООН і Туреччина, звертали на це увагу і якось з цим боролися... Ми зі свого боку готові надавати наше зерно, наші порти, розширювати кількість портів... наші кораблі для того, щоб забезпечувати харчову безпеку країн глобального півдня", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін обговорив можливі шляхи врегулювання зернової угоди із лідером ПАР Сирілом Рамафозою.

Крім того, ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що питання військових конвоїв для "зернового коридору" – це спільне завдання, а не тільки України.

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