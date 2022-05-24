Росія завдала Україні збитків вже на трильйон доларів: звідки держава братиме гроші на відшкодування

Росія завдала Україні збитків вже на трильйон доларів: звідки держава братиме гроші на відшкодування

На сьогодні Росія завдала Україні прямих та непрямих збитків на повну суму близько трильйона доларів, що становить пʼять річних ВВП держави. Проте вже відомі орієнтовні суми та джерела відшкодування, на які розраховує Україна.

Напавши на Україну, Росія одразу почала нищити активи, інфраструктуру та економіку.

Про це сказав радник президента України з економічних питань Олег Устенко на брифінгу в медіацентрі "Україна" 24 травня.

За його даними, після першого тижня війни втрати лише від знищених активів, тобто прямі збитки України, становили 100 млрд дол. Зараз вже йдеться про прямі збитки у розмірі не менше ніж 650 млрд дол.

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Щодо непрямих збитків, то це недоінвестовані кошти, недоотриманий експорт та валовий продукт, які разом з прямими збитками становлять втрату для економіки України на суму близько трильйон доларів.

"Загальні втрати складають пʼять наших річних ВВП, якщо рахувати обсягами 2021 року", – зазначив Устенко.

Він також назвав орієнтовні суми та джерела відшкодування, на які розраховує Україна. Так, держава планує отримати максимальну компенсацію від РФ за рахунок заморожених активів її центробанку, сума яких сягає приблизно 350 млрд дол. Планується передавання цих грошей до спецільно створеного Фонду відновлення України.

Далі йдеться про заарештовані російські активи, що перебувають за межами її території та на які вже накладено арешт. Зараз таких активів є близько 150 млрд дол., повідомив радник президента.

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Окрім того, є приховані активи Росії, які були вивезені за її межі протягом тривалого часу. Їхні пошуки та арешти тривають. За різними оцінками, таких прихованих активів є на декілька сотень мільярдів доларів.

"Як тільки ці активи будуть знайдені – на них одразу буде накладено арешт, і тоді ми зможемо говорити про конкретні цифри", – зазначив Устенко.

Він також повідомив, що додатково для відновлення України використовуватимуться ресурси партнерів та союзників – ЄС, США та інших країн.

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до міжнародних партнерів із пропозицією про створення спеціального фонду конфіскованих російських активів, з якого усі, хто постраждав від агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

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