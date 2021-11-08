Росія заявила, що будівництво "Північного потоку-2" завершено, газопровід готовий до запуску

Росія заявила, що будівництво "Північного потоку-2" завершено, газопровід готовий до запуску

Дата запуску не уточнюється.

Будівництво "Північного потоку-2" завершено, газопровід готовий до запуску.

Про це заявив заступник начальника департаменту "Газпрому" Олексій Фініков під час закритої телефонної конференції з інвесторами, пише ТАСС.

"Газопровід "Північний потік-2" завершено і він готовий до запуску", - сказав Фініков.

Нагадаємо:

Як Путін може змусити ЄС запустити "Північний потік-2"?

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