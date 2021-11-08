Росія заявила, що будівництво "Північного потоку-2" завершено, газопровід готовий до запуску

Дата запуску не уточнюється.
Будівництво "Північного потоку-2" завершено, газопровід готовий до запуску.
Про це заявив заступник начальника департаменту "Газпрому" Олексій Фініков під час закритої телефонної конференції з інвесторами, пише ТАСС.
"Газопровід "Північний потік-2" завершено і він готовий до запуску", - сказав Фініков.
Нагадаємо:
- Гендиректор "Оператора ГТС" Сергій Макогон розповів, що загрожує газотранспортній системі України після запуску "Північного потоку-2".
- Також у "Операторі ГТС" пояснили, коли "Газпром" може почати постачання газу до Європи через "Північний потік -2".
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