Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни блокують роботу санаторію “Червона калина” - працівники вийшли на мітинг Актуально

Дата публікації
Перегляди
1107
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Росіяни блокують роботу санаторію “Червона калина” - працівники вийшли на мітинг

Нещодавно, Рівненський апеляційний суд виніс рішення щодо незаконного продажу санаторію кіпрській офшорній компанії “Ареджи Ю”. Суд повністю задовольнив позов матері вбитого сина засновника Світлани Сивої, і визнав її власницею більшості акцій санаторію Червона калина ім Миколи Сивого.

Рішення суду: Світлана Сива відсудила рівненський санаторій у офшорної кіпрської компанії

Однак, стало відомо що кіпрська компанія “Ареджи Ю” пов’язана з російським олігархом Ярославом Жданем - тисне на діяльність санаторію і різними методами намагається повернути вплив на санаторій. Відтак “Ареджи Ю” подала до Верховного суду, щоб затягнути справу і довести санаторій до банкрутства через неможливість функціонувати. Колектив вимушено мітингував поблизу стін Фонду державного майна з проханням вплинути на ситуацію і розблокувати роботу санаторію.

До слова, саме приміщення санаторію і територія є державною власністю й належить саме Фонду державного майна. 

Та вже на місці, сьогодні, до мирного мітингу доєднались очевидно підкуплені росіянами пропагандисти які принесли свої плакати з образами на родину засновників санаторію - Сивих. Серед них помітили і київського пропагандиста Олександра Муленка який жодним чином не дотичний до санаторію “Червона Калина”.

©

Він позиціонував себе представником ГО “Громадський рух проти корупції” якої не існує в Україні. Такої організації також не існує в реєстрах громадських формувань. На місці мирного мітингу він роздавав плакати невідомим особам. 

©

Таким чином, невідомі мітингувальники намагалися знівелювати благий намір колективу добитись права на працю і розблокування роботи санаторію. Стає очевидним, що бізнес пов’язаний з росіянами не погоджується повернути підприємство законному власнику Світлані Сивій  і використовує брудні методи та робить інформаційні вкиди.

Власне, також стало відомо, що поки триватиме касаційне оскарження, компанія пов’язана з росіянами паралельно планує стягувати з санаторію нібито надану позику на розвиток, за стандартною схемою фіктивної заборгованості. Колектив сильно стурбований, адже незаконне заволодіння підприємством компанією “Ареджи Ю” і подальший тиск на їх роботу - блокує функціонування санаторію який належить державі. 

Наступна публікація