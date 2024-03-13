Росіяни блокують роботу санаторію “Червона калина” - працівники вийшли на мітинг

Рішення суду: Світлана Сива відсудила рівненський санаторій у офшорної кіпрської компанії

Однак, стало відомо що кіпрська компанія “Ареджи Ю” пов’язана з російським олігархом Ярославом Жданем - тисне на діяльність санаторію і різними методами намагається повернути вплив на санаторій. Відтак “Ареджи Ю” подала до Верховного суду, щоб затягнути справу і довести санаторій до банкрутства через неможливість функціонувати. Колектив вимушено мітингував поблизу стін Фонду державного майна з проханням вплинути на ситуацію і розблокувати роботу санаторію.

До слова, саме приміщення санаторію і територія є державною власністю й належить саме Фонду державного майна.

Та вже на місці, сьогодні, до мирного мітингу доєднались очевидно підкуплені росіянами пропагандисти які принесли свої плакати з образами на родину засновників санаторію - Сивих. Серед них помітили і київського пропагандиста Олександра Муленка який жодним чином не дотичний до санаторію “Червона Калина”.

Він позиціонував себе представником ГО “Громадський рух проти корупції” якої не існує в Україні. Такої організації також не існує в реєстрах громадських формувань. На місці мирного мітингу він роздавав плакати невідомим особам.

Таким чином, невідомі мітингувальники намагалися знівелювати благий намір колективу добитись права на працю і розблокування роботи санаторію. Стає очевидним, що бізнес пов’язаний з росіянами не погоджується повернути підприємство законному власнику Світлані Сивій і використовує брудні методи та робить інформаційні вкиди.

Власне, також стало відомо, що поки триватиме касаційне оскарження, компанія пов’язана з росіянами паралельно планує стягувати з санаторію нібито надану позику на розвиток, за стандартною схемою фіктивної заборгованості. Колектив сильно стурбований, адже незаконне заволодіння підприємством компанією “Ареджи Ю” і подальший тиск на їх роботу - блокує функціонування санаторію який належить державі.