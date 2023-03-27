Росіяни повинні заплатити за відновлення України: ця ідея здобуває дедалі більшої підтримки

Євросоюз вже заявив про бажання використати конфісковані кошти Кремля для оплати реконструкції України. За наполяганням кількох країн Східної Європи та Балтії минулого місяця блок скликав робочу групу для оцінки можливості отримання цих коштів, так само, як і заморожених активів, що належать приватним особам, які потрапили під європейські санкції.

Про це пише видання The New York Times.

"В принципі, все однозначно: Росія повинна заплатити за відновлення України", — заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який головує в Раді Європейського Союзу.

Він також зазначив що, реалізація цього принципу на практиці є непростою.

"Це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, і наразі для цього не існує прямої моделі", — сказав Крістерссон.

Робоча група, яка має дворічний мандат, має зустрітися в Брюсселі наступного тижня.

Високопосадовці в Сполучених Штатах та інших країнах висловилися більш скептично. Після візиту до Києва минулого місяця міністр фінансів Джанет Єллен повторила свої застереження щодо значних юридичних перешкод. Уряд Швейцарії заявив, що конфіскація приватних російських активів у банків порушить конституцію Швейцарії, а також міжнародні угоди.

Юридичні дебати – це лише частина моральних, політичних та економічних проблем, які створює потенційна конфіскація російських запасів.

Лоуренс Трайб, університетський професор конституційного права в Гарварді, вважає, що закон 1977 року "Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження", дає президенту США повноваження конфісковувати суверенні російські активи та перепрофілювати їх для України.

Повоєнна відбудова України

Згідно з новим дослідженням Всесвітнього банку, ООН, Європейського Союзу, на відновлення України після вторгнення, розпочатого Росією рік тому, знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів. Це в 2,6 раза більше, ніж валовий внутрішній продукт нашої держави 2022 року.

Порівняно з попередніми оцінками, найбільший перегляд було здійснено щодо потреб в енергетичному секторі, де збитки зараз уп’ятеро вищі, ніж у червні 2022 року, стверджує Cвітовий банк. Найбільший приріст спостерігався у прифронтових регіонах, як-от Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати конфісковані російські активи та репарації. Однак, жоден з цих процесів ще не перейшов до реальних кроків. З його слів, ніхто не може назвати точну суму заморожених російських активів. За приблизними експертними підрахунками — $300–500 млрд.

"Це ресурс, на який ми претендуємо та який має стати фінансовою основою відбудови", — додав Шмигаль.

Український уряд формує електронну мапу України, де фіксуються всі збитки, завдані війною.

Відбудова України буде складною: сценарії, план і проблеми

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