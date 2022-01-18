Росіяни залишилися без "національного добробуту": резерви РФ тануть на тлі чуток про війну з Україною

Росіяни залишилися без "національного добробуту": резерви РФ тануть на тлі чуток про війну з Україною

Фонд національного добробуту Росії втратив 750 млрд рублів.

Обвал російського фондового ринку, найсильніший за останні два роки, вдарив по Фонду національного добробуту РФ (ФНБ).

Про це інформує польське видання Rzeczpospolita.

Наприкінці грудня розмір Фонду добробуту, який з 2017 року збирає надходження до бюджету від експорту нафти, зменшився на 320,9 млрд рублів, повідомляє Мінфін Росії. Загалом за останні півтора місяці фонд втратив близько 750 мільярдів рублів.

З них 257 мільярдів пов'язані з падінням вартості акцій "Сбербанку" та "Аерофлоту" на тлі повідомлень про вторгнення до України. Реальні витрати фонду, в тому числі на інфраструктурні проєкти, склали лише 0,3 млрд руб. Гроші були спрямовані на закупівлю вагонів для московського метро і будівництво Саратовського аеропорту.

У виданні зазначають, що "фонд, який спочатку задумувався як механізм покращення якості життя росіян, потім як стабілізуюча пенсійна система, а нещодавно став подушкою безпеки Кремля на "чорний день", перетворився на бездонну бочку, в яку держава ллє сотні мільярдів рублів, але не може наповнити".

Збитки фонду через обвал ринку майже перевищили суму, яку Кремль виділив на його поповнення.

Скільки грошей має Росія на "чорний день"

Загальний розмір ФНБ на початок 2022 року становив 13,565 трильйона рублів (180 мільярдів доларів). Ліквідна частина фонду, тобто невитрачені гроші, розміщені на валютних рахунках у Банку Росії, становить 8,433 трильйона рублів, або 113,25 мільярда доларів.

Раніше у Білому домі заявили, що Росія готувалася евакуювати дипломатів РФ та членів їхніх сімей з України.

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