Росії загрожують санкції щодо атомної енергетики: ЄС може відмовитися від урану - ЗМІ

Цей крок вплине на постачання урану на побудовані в ЄС реактори, а також на нові ядерні проекти.

Німеччина пообіцяла свою підтримку в питанні введення санкцій на імпорт урану з Росії та інших галузей цивільної ядерної промисловості у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Про це пише видання Politico з посиланням на власні дипломатичні джерела в ЄС.

Такий крок може вплинути на постачання урану, який є паливом для енергетичних реакторів блоку, побудованих Росією, а також на нові ядерні проекти, якими керує російська дочірня компанія "Росатом" в Західній Європі.

За даними видання, четверо дипломатів ЄС заявили, що напередодні цього тижня під час зустрічі з послами ЄС та Єврокомісією обговорювали санкції проти російської ядерної промисловості.

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Той факт, що Німеччина, економічний центр ЄС, зараз приєдналася до санкцій, робить цей крок значно більш імовірним.

​​"Для німців, австрійців та інших важливо, щоб ЄС зменшив свою енергетичну залежність від Росії в цілому. Це також передбачає заборону імпорту російського ядерного палива. Для них це трохи непросто", – сказав один із дипломатів ЄС.

Європейська комісія працює над пропозиціями щодо шостого пакету санкцій проти Росії, включаючи потенційно заходи щодо нафти. Очікується, що деталі будуть обговорені з країнами ЄС найближчими днями, оскільки європейські уряди намагаються посилити тиск на Путіна, припиняючи надходження від експорту енергоносіїв, які фінансують його вторгнення в Україну.

Очікується, що введення санкцій до дочірньої компанії ​​"Росатома" стане особливо чутливим питанням для нещодавно переобраного президента Франції Еммануеля Макрона. Франція має великий ядерно-енергетичний сектор і тісно співпрацює з ​​"Росатомом" у кількох проєктах.

Франція отримує понад 70% електроенергії з атомних електростанцій і планує побудувати ще більше реакторів. Макрон раніше заявляв, що атомна атомна електростанція відіграватиме ключову роль у скороченні викидів країни, оскільки вона є низьковуглецевим джерелом енергії, а також у зміцненні енергетичної незалежності ЄС. Він хоче побудувати 14 нових реакторів до 2050 року, продовжуючи розвивати відновлювані джерела енергії.

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Французький енергетичний гігант EDF, який управляє атомними електростанціями країни, заявив, що "уважно стежить за ситуацією в Україні та її наслідками на енергетичних ринках" . У ньому додали, що «для забезпечення безперервності та безпеки поставок» компанія має довгострокові контракти, "які є диверсифікованими з точки зору походження та постачальників".

Проте найсильніший опір може бути не з Франції, а зі Східної Європи.

Для ядерних реакторів російського виробництва в Чехії, Угорщині, Фінляндії, Болгарії, Румунії та Словаччині не існує альтернативи постачанню з Росії. Хоча Словаччина, наприклад, заявила, що має достатньо ядерного палива до кінця 2023 року, заборона на російський імпорт може стати проблемою в майбутньому.

Хоча Москва не отримує багато грошей на експорті ядерного палива. Але орієнтація на більший інфраструктурний бізнес, який включає будівництво реакторів в ЄС, завдасть серйозного фінансового удару по військовій машині Кремля.

Нагадаємо, ЄС готує поетапне ембарго на російську нафту: кого ще зачеплять санкції.

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