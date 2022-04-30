Росії загрожують санкції щодо атомної енергетики: ЄС може відмовитися від урану - ЗМІ

Цей крок вплине на постачання урану на побудовані в ЄС реактори, а також на нові ядерні проекти.
Німеччина пообіцяла свою підтримку в питанні введення санкцій на імпорт урану з Росії та інших галузей цивільної ядерної промисловості у відповідь на вторгнення РФ в Україну.
Про це пише видання Politico з посиланням на власні дипломатичні джерела в ЄС.
Такий крок може вплинути на постачання урану, який є паливом для енергетичних реакторів блоку, побудованих Росією, а також на нові ядерні проекти, якими керує російська дочірня компанія "Росатом" в Західній Європі.
За даними видання, четверо дипломатів ЄС заявили, що напередодні цього тижня під час зустрічі з послами ЄС та Єврокомісією обговорювали санкції проти російської ядерної промисловості.
Той факт, що Німеччина, економічний центр ЄС, зараз приєдналася до санкцій, робить цей крок значно більш імовірним.
"Для німців, австрійців та інших важливо, щоб ЄС зменшив свою енергетичну залежність від Росії в цілому. Це також передбачає заборону імпорту російського ядерного палива. Для них це трохи непросто", – сказав один із дипломатів ЄС.
Європейська комісія працює над пропозиціями щодо шостого пакету санкцій проти Росії, включаючи потенційно заходи щодо нафти. Очікується, що деталі будуть обговорені з країнами ЄС найближчими днями, оскільки європейські уряди намагаються посилити тиск на Путіна, припиняючи надходження від експорту енергоносіїв, які фінансують його вторгнення в Україну.
Очікується, що введення санкцій до дочірньої компанії "Росатома" стане особливо чутливим питанням для нещодавно переобраного президента Франції Еммануеля Макрона. Франція має великий ядерно-енергетичний сектор і тісно співпрацює з "Росатомом" у кількох проєктах.
Франція отримує понад 70% електроенергії з атомних електростанцій і планує побудувати ще більше реакторів. Макрон раніше заявляв, що атомна атомна електростанція відіграватиме ключову роль у скороченні викидів країни, оскільки вона є низьковуглецевим джерелом енергії, а також у зміцненні енергетичної незалежності ЄС. Він хоче побудувати 14 нових реакторів до 2050 року, продовжуючи розвивати відновлювані джерела енергії.
Французький енергетичний гігант EDF, який управляє атомними електростанціями країни, заявив, що "уважно стежить за ситуацією в Україні та її наслідками на енергетичних ринках" . У ньому додали, що «для забезпечення безперервності та безпеки поставок» компанія має довгострокові контракти, "які є диверсифікованими з точки зору походження та постачальників".
Проте найсильніший опір може бути не з Франції, а зі Східної Європи.
Для ядерних реакторів російського виробництва в Чехії, Угорщині, Фінляндії, Болгарії, Румунії та Словаччині не існує альтернативи постачанню з Росії. Хоча Словаччина, наприклад, заявила, що має достатньо ядерного палива до кінця 2023 року, заборона на російський імпорт може стати проблемою в майбутньому.
Хоча Москва не отримує багато грошей на експорті ядерного палива. Але орієнтація на більший інфраструктурний бізнес, який включає будівництво реакторів в ЄС, завдасть серйозного фінансового удару по військовій машині Кремля.
Нагадаємо, ЄС готує поетапне ембарго на російську нафту: кого ще зачеплять санкції.
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