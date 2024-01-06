Російська агресія проти України негативно впливає на світову економіку — ООН

Особливо на собі вплив війни відчувають країни Євросоюзу.

Російська агресія проти України відчутно впливає на світову економіку, зокрема вона уповільнює зростання ВВП у Євросоюзу.

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Про це під час презентації Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року сказав керівник відділу глобального економічного моніторингу Департаменту ООН з економічних та соціальних питань Хамід Рашид, передає Укрінформ.

На питання журналіста про те, як російська війна вплинула на економічні тенденції у світі, Рашид зазначив, що наслідки, особливо в Європі, уже спостерігаються.

Він зазначив, що економіка Німеччини зазнала "технічної рецесії" у 2023 році. "І перспективи цього року досить, я б сказав, похмурі", - заявив чиновник.

Він зауважив, що зростання ВВП у Євросоюзі цього року складе приблизно на 1,2%, тоді як минулого року було лише 0,6%.

"Це дуже, дуже скромні темпи зростання для регіону... Отже, ми бачимо вплив, прямий вплив війни", - зауважив представник ООН і додав, що Європа в майбутньому матиме "чимало викликів через війну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що заяву Державного департаменту США про допомогу Україні не слід сприймати, як намір зменшити підтримку.

Крім того, ми раніше інформували, що в ООН відреагували на нову хвилю атак РФ по Україні.

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