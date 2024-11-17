Російська атака на енергетику 17 листопада спричинила загрозу ядерній безпеці - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку, що завдала шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі зазначив, що це створює додатковий тиск на ядерну безпеку, йдеться в повідомленні Агентства.

Російська атака була спрямована на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнськоі АЕС.

Головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, що впливає на стабільність енергопостачання.

Лише два з дев’яти діючих реакторів нині працюють на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40–90%.

Рафаель Ґроссі наголосив, що стабільність енергомережі є ключовою для безпеки ядерних об’єктів. Він також підкреслив важливість дотримання семи основних принципів ядерної безпеки, зокрема забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання для АЕС.