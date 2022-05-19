Російська "дочка" Google ініціює банкрутство: що стало причиною 

Російська структура Google ТОВ “Гугл” планує звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання банкрутства.

Згідно із заявою, компанія від 22 березня 2022 року "передбачає власне банкрутство й неможливість виконання грошових зобовʼязань".

Про це пише Інтерфакс.

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“Дочка” Google повідомила, що від 22 березня “передбачає власне банкрутство та неможливість виконання грошових зобовʼязань”. На компанію за позовами Роскомнагляду наклали оборотний штраф на суму понад 7,2 млрд рублів.

Сплатити штраф треба було до 19 березня. 1 травня російські пристави порушили справу про примусове стягнення заборгованості з компанії. 2021 року вона отримала чистий збиток у 26 млрд руб.

Суд у грудні 2021 року призначив Google мінімальний розмір оборотного штрафу в розмірі 5% від річного виторгу за 2020 рік. Компанію визнали винною за повторне правопорушення, повʼязане з не видаленням інформації власником ресурсу в Інтернеті.

22 квітня Росія наклала на корпорацію черговий штраф у 11 млн рублів за те, що ІТ-гігант не видалив “фейки” про війну.

На початку березня Google доручив підрядникам, які працюють над перекладом тексту компанії для російського ринку, не називати війну в Україні війною і використовувати слова “надзвичайні обставини”.

Компанія пояснила це турботою про працівників. Російським законом встановлюється кримінальна відповідальність за “публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень явно неправдивої інформації, що містить дані про використання Збройних сил Російської Федерації”.

Нагадаємо, у березні Google припинив продаж онлайн-реклами в Росії. Google – найбільший у світі продавець онлайн-реклами. 2021 року виторг Google від реклами становив $209,49 млрд. Це близько 80% його виторгу. Прикрити продаж у Росії компанія вирішила вслід за конкурентами: Twitter Inc і Snap Inc. Інші сервіси компанії – “Пошук”, “Карти” і YouTube – залишаються доступними в країні.

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