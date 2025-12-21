Центробанк РФ / © Associated Press

Російська економіка входить у фазу тривалої стагнації, проте наявних ресурсів Кремлю цілком достатньо для ведення війни протягом наступних кількох років.

Про це пише CNN.

Старша наукова співробітниця Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Марія Снєгова зазначає, що нинішній стан справ у РФ далекий від катастрофічного. Хоча «цукровий бум» від перших років війни закінчився, ресурсів вистачить щонайменше на 3 — 5 років.

Зараз Кремль активно перекладає тягар війни на середній клас через підвищення податків. Проте для тих, хто працює на ВПК (військово-промисловий комплекс), війна стала джерелом збагачення. Наприклад, у депресивних регіонах, таких як Бурятія чи Дагестан, банківські депозити зросли на 80 — 150%, що свідчить про значний прилив «військових грошей».

Нагадаємо, протягом 2023-2024 років росіянам вдавалося утримувати зростання реального ВВП на рівні вище 4%, проте 2025 рік показав справжнє економічне становище країни-агресора. За підсумками цього року, зростання ВВП Росії прогнозується на мінімальному рівні — 0,6% (оцінка Міжнародного валютного фонду) або 0,5-1,0% (оцінка Банку Росії від 6 листопада). Також Центробанк РФ надав досить скромний прогноз на 2026 та 2027 роки — 1% та 2% росту ВВП відповідно.

На початку цього року значним викликом для Росії була інфляція, офіційний показник якої у лютому-квітні перевищував 10%. Для її подолання Банк Росії підняв ключову ставку до 21%. Від травня інфляція почала знижуватися і в червні Центробанк почав політику зниження ключової ставки, щоб стимулювати економіку.