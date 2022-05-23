Російські активи треба арештувати, конфіскувати і направити постраждалим у війні - Зеленський

Російські активи треба арештувати, конфіскувати і направити постраждалим у війні - Зеленський

Активи держави-терористки Росії потрібно направити на допомогу постраждлим у війні, яку Кремль розпочав 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що усі активи, які розкидані різними юрисдикціями, потрібно знайти, арештувати чи заморозити, а потім конфіскувати.

Про це президент Зеленський заявив під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За його словами, після цих етапів їх варто направити до спеціального фонду, з якого усі постраждалі від цієї війни зможуть отримати компенсацію.

"Звичайно це не просто. Але після цього не залишиться мотивації в різних агресорів робити те, що зробила Росія, і продовужє це робити. Якщо агресор втрачає все, то то це точно позбавляє мотивації розпочинати війну", - наголосив він.

Як повідомлялося, Зеленський закликав посилити санкції проти Росії через розпочату в Україні війну. За словами глави держави, за майже три місяці війни проти Москви досі не застосували належних санкцій. Як от повне ембарго чи припинення торгівлі з терористом.

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