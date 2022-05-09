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Російські окупанти під керівництвом ФСБ вивезли до Криму 500 тонн зерна

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Російські окупанти під керівництвом ФСБ вивезли до Криму 500 тонн зерна

УНІАН

Російські окупанти під керівництвом ФСБ масово вивозять вкрадене в Україні зерно до Криму.

Це відбувається у тимчасово окупованих районах України. Загарбники цинічно грабують українців. 

Про це 9 травня повідомив міністр міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. 

"Окупанти масово вивозять зерно з окупованих територій. Цю інформацію ми отримуємо з різних джерел. 400-500 тисяч тонн вони вже відправили в напрямку Криму. Це великий бізнес, яким курують люди, зовсім не ті, які просто крали телевізори. Очевидно, що цим займаються представники спецслужб росії, вищі ешелони військових", - наголосив міністр. 

Він також додав, що в окуповано Криму вже кілька років не вирощували зерна, а тому росіяни цинічно крадуть його в українців. Також частину зерна окупанти хочуть продати. 

"Всі кораблі, які йдуть з Севастополя, це кораблі, навантажені українським краденим зерном. Були випадки, на які відреагувало наше МЗС, і деякі кораблі розвертали з Єгипту та інших країн. Українська прокуратура вже розпочала кримінальні провадження. Також ведемо роботу, щоб це зерно можна було арештовувати та продавати за допомогою наших західних партнерів", - сказав Сольський. 

Нагадаємо, що окупанти вивозить олію із захопленого заводу в Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Україні тероризують фермерів, змушуючи вступати до "колгоспів", скуповуючи задешево зерно або взагалі викрадаючи його.

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