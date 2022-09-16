Російський Альфа-банк на порозі банкрутства: Кошти українських компаній та вкладників можуть опинитися під загрозою - ЗМІ

Російському Альфа-банку в Україні загрожує банкрутство через зростання рівня проблемних кредитів, збитки і неможливість докапіталізації в умовах західних санкцій.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Банк активно скорочує регіональну мережу і займає 4 місце за кількістю закритих відділень серед банків в 2022 році. Фінустанова є другою за обсягом збитків: чистий збиток за 7 місяців 2022 року складає понад 3,5 млрд.грн. При цьому більшість банків з ТОП-10 мають прирости активів.

Скорочення активів викликане втратою довіри серед клієнтів через російське походження акціонерного капіталу. Об’єм коштів юридичних осіб скоротився більше ніж на 45% або майже вдвічі. Кошти фізичних осіб також зменшилися — на 15%-18% або майже на 10 млрд грн.

При цьому Альфа-банк, разом з державними банками, входить в ТОП-3 банків з максимальним обсягом рефінансування від НБУ. І якщо більшість банків скорочують борги перед НБУ, то Альфа-банку це навряд чи вдасться: майже 1/3 всього портфелю фізичних осіб, а це 10,65 млрд грн, є проблемним. Це найбільший показник серед 5 банків за обсягом портфеля кредитів населенню.

Ймовірно, рівень проблемних кредитів Альфа-банку буде і надалі лише зростати. Це спричинить формування додаткових резервів, збільшення збитків та тиск на капітал. Анонсована раніше докапіталізація установи на 1 млрд. доларів США, навряд чи відбудеться, адже російські бенефіціари банку і їх бізнес перебувають під санкціями західних країн.

«Через катастрофічно низьку якість кредитного портфеля більша його частина вже ніколи не буде погашена. Невдовзі ми можемо побачити найбільше з часів Дельта Банку банкрутство, до якого НБУ має бути готовим вже сьогодні, адже мова йде про повернення коштів українським компаніям та вкладникам, які виявилися під загрозою», — йдеться в матеріалі.