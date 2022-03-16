Російський "АвтоВаз" відправив усіх співробітників у "вимушену" відпустку через "кризу з поставками"

Російський "АвтоВаз" відправив усіх співробітників у "вимушену" відпустку через "кризу з поставками"

"АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault.

Російська компанія "АвтоВаз" відправила усіх своїх співробітників у "вимушену" відпустку через "кризу, що продовжується, у поставках електронних компонентів і з метою недопущення значного скорочення заробітку співробітників".

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Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на інформацію від компанії.

Зазначимо, що "АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault. Там заявили, що "сподіваються, що за цю відпустку вони накопичать необхідний запас компонентів для стабільної роботи підприємств із 25 квітня, а також у травні".

Нагадаємо, росіяни змітають із полиць все, не розбираючи, щоб потім не переплачувати.

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