"Російський газ у цю трубу не піде": чи може Україна відновити транзит блакитного палива

Україна готова до пропозицій і перемовин із сусідніми країнами, крім РФ, щодо транзиту природного газу.

Україна може відновити транзит газу через свою територію, але в жодному разі не йдеться про співпрацю з РФ та російські енергоресурси.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю LB live.

"Відновити транзит ми можемо. Але російський газ у цю трубу не піде", – наголосив Галущенко.

Він пояснив, що наразі Україна немає пропозицій щодо транзиту блакитного палива від інших держав, але наявність в Україні газопроводу – це, наприклад, потенційна можливість для Європи замінити російський газ азербайджанським.

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"Насправді ми відкриті до переговорів із сусідами. Ми будемо проводити консультації. Але дуже важливо, щоб ми розмовляли на фаховому рівні", – зазначив міністр енергетики.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу в інтересах національної безпеки. Українська сторона завчасно проінформувала міжнародних партнерів про припинення транзиту.

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