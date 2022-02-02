Російський газопровід "Ямал-Європа" повність зупинено: як це вплинуло на ціни в ЄС

Російський газопровід "Ямал-Європа" повність зупинено: як це вплинуло на ціни в ЄС

Раніше Захід звинуватив Росію у навмисній зупинці газу, що спричинило підняття цін в Європі до рекордних рівнів.

Постачання природного газу між Польщею та Німеччиною через російський газопровід "Ямал-Європа" повністю припинилося в середу, 2 лютого.

Про це свідчать дані німецького мережевого оператора Gascad, пише Reuters.

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Зазначається, раніше Захід звинуватив Росію у навмисній зупинці газу, що спричинило підняття цін газу в Європі до рекордних рівнів. Це РФ зробила, щоб посилити тиск на німецькі регулятори, щоб вони схвалили сертифікацію "Північного потоку-2", який нібито збільшить потік російського газу до Європи. У Кремлі ці звинувачення спростували.

Як пише видання, газ по газопроводу "Ямал", який постачає блакине паливо на Захід до Німеччини, від 21 грудня перебував в реверсному режимі, надходячи на Схід до Польщі. Очікувалося, що компанія повернеться до свого звичайного режиму експорту на Захід. Натомість приблизно через годину у середу вранці веб-сайт Gascade показав, що трубопровід зупинився в обох напрямках.

Через зупинку газопроводу зросли ціни на газ. Британська ціна на газ на добу зросла на 3,50 пенса до 178,50 пенса за терм. Голландський еквівалент контракту на добу вперед зріс на 1,35 євро до 77,25 євро за мегават-годину (МВт-год).

Нагадаємо, упродовж першої половини січня “Газпром” експортував до дальнього зарубіжжя 5,4 мільярда кубометрів природного газу. Це на 41,1% менше, ніж за той же період минулого року.

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