Російський рубль знову пробив дно: населення готують до найгіршого

Російська економіка страждає через війну в Україні та санкції.

Рубль оновив свій мінімум за 1,5 роки. Станом на 26 листопада курс російської валюти впав до 105 рублів за 1 долар, що востаннє спостерігалося лише у березні 2022 року.

Про це пише Reuters.

Рубль досяг 14,5 стосовно китайського юаня вперше з березня 2022 року. Тоді як російська валюта зафіксувала спад на 0,8% до 104,85 за долар. Це новий мінімум від березня 2022 року, першого місяця повномасштабної війни в Україні.

Дорожчає також і євро. Курс перетнув позначку в 110 рублів за євро. До того ж під час торгової сесії рубль досяг 105,79 за долар і 111,07 за євро.

Ситуацію на валютному ринку також прокоментував міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Він заявив, що російський рубль приносить користь компаніям-експортерам, компенсуючи негативний вплив високої базової процентної ставки Центрального банку.

За даними росЗМІ, місцеві компанії-імпортери готуються до подальшого послаблення валюти. Деякі з них вже закладають у внутрішні розрахунки долар по 120-125 рублів, а рівень 110-120 руб/дол може бути досягнутий уже протягом найближчих півроку.

Девальвація рубля вдарить по заробітках трудових мігрантів, серед яких чимало туркменів, узбеків, вірмен, білорусів. Оскільки в Росії з ними розраховуються рублями, їхні доходи поступово ставатимуть співставними із зарплатами на батьківщині. Таким чином Росія відчує проблеми із кадрами, насамперед в таких сферах як ритейл, громадське харчування, клінінг.

Нагадаємо, російська валюта почала різко девальвувати після 21 листопада, коли США оголосили про нові санкції проти російського фінансового сектора.

Крім того, російський економіст Ігор Ліпсіц вважає, що до 2026 року резерви Росії закінчаться, тоді влада буде змушена відбирати кошти у населення.

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