Російську горілку і продукти зняли з прилавків США та Канади

Російську горілку і продукти зняли з прилавків США та Канади

Сенатор запропонував відправити пляшки з-під горілки до України задля виготовлення коктейлів "Молотова".

Горілка, один з найвідоміших російських експортних товарів, бойкотується в алкогольних магазинах і барах у США та Канаді на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну.

У Нью-Гемпширі губернатор Кріс Сунуну, республіканець, оголосив у суботу про вилучення «російських брендів міцних напоїв з наших магазинів алкогольних напоїв і вина».

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У штаті Огайо, де держава укладає контракти з приватними підприємствами на продаж алкогольних напоїв, губернатор Майк ДеВайн оголосив про припинення державних закупівель і продажу горілки «Русский стандарт».

Луїза Лукас, провідний демократ в Сенаті штату Вірджинія, також закликає «вилучити всю російську горілку та будь-які інші російські продукти» з майже 400 державних магазинів Управління контролю за алкогольними напоями Вірджинії.

Сенатор Том Коттон, республіканець від Арканзасу, написав у Twitter: «Викиньте всю російську горілку і разом з боєприпасами та ракетами відправте порожні пляшки в Україну для приготування коктейлів Молотова».

Рада з контролю за алкогольними напоями Онтаріо оголосила, що видалить «усі продукти, вироблені в Росії» зі своїх понад 600 магазинів. Такі ж обмеження є у провінціях Манітоба і Ньюфаундленд, повідомляє Guardian з посианням на Reuters.