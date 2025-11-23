ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
986
Час на прочитання
1 хв

Російський економіст розповів, яку катастрофу приховує Путін

За прогнозами експерта, які він зробив на пропагандистському радіо, 2026 року на державу-агресорку чекає економічний крах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Падіння російської економіки

Падіння російської економіки / © ТСН.ua

У Кремлі приховують катастрофічний стан російської економіки, яка опинилася за півкроку від рецесії – економічного спаду, що пов’язаний із падінням внутрішнього валового продукту.

Таке відверте зізнання зробив російський економіст Олег Сухарєв у прямому ефірі пропагандистського радіо «Комсомольська правда».

При цьому експерт не був голослівним, він навів конкретні цифри із офіційних зведень: за рік окремі галузі втратили від 10 до 20 відсотків виробництва.

За його словами, особливо важко доводиться металургії, сільськогосподарському та машинобудуванню.

"Ми маємо навіть мінус у вересні 2025 року порівняно з вереснем 2024-го, причому мінус відчутний: мінус 10, 15, а за окремими галузями навіть мінус 20%", - наголосив економіст.

Він попередив, що наступного року ситуація ще більше погіршиться.

«2026-го буде повна рецесія! Бюджет уже нічого витягнути не може», – попередив Сухарєв.

Економіст зауважив, що цю катастрофу в економіці влада чомусь приховує.

«Ситуація в економіці погана. І її приховують чомусь... Мабуть, щоби не ворохобити населення, не призвести до апатії. Політико-психологічні мотиви є», — припустив він.

Нагадаємо, нещодавно у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика держави-агресорки вже не здатна приховати масштаби проблем.

Дата публікації
Кількість переглядів
986
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie