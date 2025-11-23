Російський економіст розповів, яку катастрофу приховує Путін

Падіння російської економіки / © ТСН.ua

У Кремлі приховують катастрофічний стан російської економіки, яка опинилася за півкроку від рецесії – економічного спаду, що пов’язаний із падінням внутрішнього валового продукту.

Таке відверте зізнання зробив російський економіст Олег Сухарєв у прямому ефірі пропагандистського радіо «Комсомольська правда».

При цьому експерт не був голослівним, він навів конкретні цифри із офіційних зведень: за рік окремі галузі втратили від 10 до 20 відсотків виробництва.

За його словами, особливо важко доводиться металургії, сільськогосподарському та машинобудуванню.

"Ми маємо навіть мінус у вересні 2025 року порівняно з вереснем 2024-го, причому мінус відчутний: мінус 10, 15, а за окремими галузями навіть мінус 20%", - наголосив економіст.

Він попередив, що наступного року ситуація ще більше погіршиться.

«2026-го буде повна рецесія! Бюджет уже нічого витягнути не може», – попередив Сухарєв.

Економіст зауважив, що цю катастрофу в економіці влада чомусь приховує.

«Ситуація в економіці погана. І її приховують чомусь... Мабуть, щоби не ворохобити населення, не призвести до апатії. Політико-психологічні мотиви є», — припустив він.

Нагадаємо, нещодавно у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російська економіка входить у фазу, коли навіть офіційна статистика держави-агресорки вже не здатна приховати масштаби проблем.