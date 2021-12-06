Росію можуть відключити від системи SWIFT у разі її нападу на Україну - CNN

Росію можуть відключити від системи SWIFT у разі її нападу на Україну - CNN

Таке рішення завдасть жорсткий удар по економіці Росії.

У Сполучених Штатах Америки розглядають новий пакет санкцій проти Росії для запобігання можливого нападу РФ на Україну. Він може передбачати відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку використовують банки по всьому світу.

Про це повідомляє CNN.

Нові санкції будуть запроваджені проти найближчого оточення Путіна та російських виробників енергії, а також один "ядерний варіант" - відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. Зауважимо, поки такого рішення немає. Наразі адміністрація Байдена веде переговори з європейськими партнерами, багато з яких мають тісні економічні відносини з Росією — у надії на координацію дій.

За інформацією співрозмовників, наближених до оточення адміністрації США, нові санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, включаючи виробників енергії та російські банки. Ймовірно, обмеження стосуватимуться й російського суверенного боргу. Також обмеження можуть зачепити провідних російських олігархів. Говорять про заборону доступу до американських банківських і кредитних систем.

Нагадаємо, Європарламент 29 квітня 2021 року ухвалив рішення, що відключить Росію від системи, якщо вона нападе на Україну.

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