Росію змусять заплатити за війну: США обклали російські товари 35% митом

США наклали на російські товари, які дозволено ввозити до країни, 35% мито.

Таким чином західні держави хочуть змусити Росію заплатити за жорстоку війну проти України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент США Джо Байден запровадив 35% митні тарифи на російську продукцію. Білим домом оприлюднена відповідна прокламація президента Сполучених Штатів. У ній йдеться, що від 27 червня 2022 року, на виконання положень розділу 3(b)(1) Закону про призупинення нормальних торговельних відносин з росією та білоруссю, підвищуються до 35% ставки ввізного мита на визначений перелік товарів з рф, імпорт яких не був повністю заборонений", - зауважив Єрмак.

Голова ОП додав, що за підсумками саміту G7 було досягнуто домовленості, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні.

"Таким чином, росію змусять платити за війну", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у Росії вперше за століття стався дефолт.

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