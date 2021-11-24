Росію звинуватили у створенні штучного дефіциту на ринку нафти

Великих виробників та постачальників вуглеводневого палива, які входять до ОПЕК+, запідозрили в маніпуляціях, що призводять до зростання цін.

У Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) звинуватили Росію, Саудівську Аравію та інших великих постачальників нафти га газу у створенні штучного дефіциту на ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол закликав ОПЕК+ “врахувати ситуацію та вжити необхідних заходів, щоб заспокоїти світовий ринок нафти та допомогти знизити ціни до прийнятних рівнів”.

“Сьогодні ціни на ключове паливо перебувають у небезпечній зоні для більшості країн, що розвиваються”, — підкреслив він.

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Раніше країни, які входять до ОПЕК+, не відреагували на прохання США про нарощування виробництва, домовившись про збільшення видобутку лише на 400 тисяч барелів на день у грудні. Наступного тижня політика щодо видобутку нафти знову стане предметом обговорення за участю великих виробників.

Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, президент США Джо Байден оголосив про рішення розпродати 50 млн барелів сирої нафти зі стратегічних запасів, щоб знизити ціни на пальне. Використовувати нафту з резервів будуть також інші країни — Великобританія, Південна Корея, Японія, Китай та Індія.

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