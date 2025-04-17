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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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«Розбірки» на всі 100» – експерти провели порівняльне дослідження бензинів А-100

Незважаючи на турбулентність на ринку пального, продажі суперпреміального бензину А-100 стабільно ростуть, приблизно на 20 % на рік. Продавці запевняють, що це пальне виготовляють виключно на європейських заводах, але в суспільстві автомобілістів побутує стереотип, що це пальне є звичайним «дев’яносто п’ятим», з присадками. 

«Розбірки» на всі 100» – експерти провели порівняльне дослідження бензинів А-100

Щоб з'ясувати характеристики цього пального в реальних умовах експлуатації,  фахівці Інституту споживчих експертиз провели порівняльний тест на визначення потужності, крутного моменту, економічності і головне, швидкісних показників при заправці цими бензинами. Також було вирішено порівняти бензини А-100 з більш дешевим по ціні «брендовим» бензином А-95, придбаним на одній з великих мереж. 

Для дослідження експерти придбали два найбільш популярних зразки бензинів А-100 - NANO 100 (SOCAR) та UPG 100 (UPG), а також преміальне пальне А-95 одного із відомих брендів.  

Головною ціллю дослідників стало завдання визначити різницю між зразками бензину А-100 в потужності та розгоні. Також експертів цікавила різниця в цих показниках між А-100 та «звичайним» А-95. 

Для цього експерти використали сертифікований динамометричний стенд Dynapack. Агрегатоносієм став екстремальний автомобіль DODGE CHALLENGER з майже 500 «конями» під капотом, 2023 року випуску, з пробігом 5 тис.км.

Заміри бензинів А-100 показали фактичну ідентичність один одному у віддачі крутного моменту і потужності. Також на обох зразках авто без проблем досягло максимальної швидкості у 290 км/год. А ось що стосується розгону від «нуля до сотні», «швидшим» виявився SOCAR NANO 100 – 4,2 сек. проти 4.3 сек. у UPG 100. Витрати пального (хоча навряд чи цей параметр буде цікавим власникам таких авто), також виявилися схожі. У заміському циклі руху  CHALLENGER спожив 12 літрів сокарівської «сотки» і трохи більше UPG – 12,3 літрів на 100 км. шляху.

Але саме цікаве почалося при порівнянні зразків А-100 з преміальним А-95. Тут різниця виявилася колосальною. Крутний момент зменшився на 5,5%, а потужність – майже на 10! Практично на секунду збільшився час розгону до 100 км/ч, а максимально авто вдалося розігнати лише до 270 км/год. Крім того, розхід пального також збільшився до 13,5 л/100 км. у заміському циклі. Отож, якщо володієте потужним авто, нема сенсу економити на пальному, інакше не отримаєте від свого улюбленця максимум, на який він здатен.

Подробиці на www.expertise.in.ua

Дата публікації
Кількість переглядів
138
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