«Розбірки» на всі 100» – експерти провели порівняльне дослідження бензинів А-100

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Щоб з'ясувати характеристики цього пального в реальних умовах експлуатації, фахівці Інституту споживчих експертиз провели порівняльний тест на визначення потужності, крутного моменту, економічності і головне, швидкісних показників при заправці цими бензинами. Також було вирішено порівняти бензини А-100 з більш дешевим по ціні «брендовим» бензином А-95, придбаним на одній з великих мереж.

Для дослідження експерти придбали два найбільш популярних зразки бензинів А-100 - NANO 100 (SOCAR) та UPG 100 (UPG), а також преміальне пальне А-95 одного із відомих брендів.

Головною ціллю дослідників стало завдання визначити різницю між зразками бензину А-100 в потужності та розгоні. Також експертів цікавила різниця в цих показниках між А-100 та «звичайним» А-95.

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Для цього експерти використали сертифікований динамометричний стенд Dynapack. Агрегатоносієм став екстремальний автомобіль DODGE CHALLENGER з майже 500 «конями» під капотом, 2023 року випуску, з пробігом 5 тис.км.

Заміри бензинів А-100 показали фактичну ідентичність один одному у віддачі крутного моменту і потужності. Також на обох зразках авто без проблем досягло максимальної швидкості у 290 км/год. А ось що стосується розгону від «нуля до сотні», «швидшим» виявився SOCAR NANO 100 – 4,2 сек. проти 4.3 сек. у UPG 100. Витрати пального (хоча навряд чи цей параметр буде цікавим власникам таких авто), також виявилися схожі. У заміському циклі руху CHALLENGER спожив 12 літрів сокарівської «сотки» і трохи більше UPG – 12,3 літрів на 100 км. шляху.

Але саме цікаве почалося при порівнянні зразків А-100 з преміальним А-95. Тут різниця виявилася колосальною. Крутний момент зменшився на 5,5%, а потужність – майже на 10! Практично на секунду збільшився час розгону до 100 км/ч, а максимально авто вдалося розігнати лише до 270 км/год. Крім того, розхід пального також збільшився до 13,5 л/100 км. у заміському циклі. Отож, якщо володієте потужним авто, нема сенсу економити на пальному, інакше не отримаєте від свого улюбленця максимум, на який він здатен.

Подробиці на www.expertise.in.ua