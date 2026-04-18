Розблокування Ормузької протоки: експерт розповів, як це вплине на ціну бензину в Україні

Світові ціни на нафту та пальне стрімко знизилися на тлі заяв Ірану щодо розблокування Ормузької протоки.

На цьому тлі український ринок також почав реагувати на глобальні зміни. Як повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі РБК-Україна, вже близько десяти мереж АЗС другого ешелону знизили ціни на пальне.

«Сьогодні і вчора було зниження. Під вечір сьогодні теж ціни пішли донизу», — зазначив експерт.

За його словами, якщо тенденція до зниження світових цін збережеться, темпи здешевлення на українських АЗС будуть такими ж швидкими, як і під час попереднього зростання вартості.

Куюн також наголосив, що роздрібні ціни на пальне знижуються вже кілька днів поспіль, однак споживачі не завжди це помічають. Через це формується хибне уявлення, що пальне лише дорожчає, хоча насправді ринок реагує і на здешевлення.

Водночас експерт застеріг, що зниження цін не буде миттєвим. Причиною є інерція ринку та наявність запасів пального, закупленого за високими цінами в період пікового попиту. Через це компанії змушені поступово реалізовувати дорогий ресурс, що уповільнює процес здешевлення.

«Ціна буде знижуватись. Але от сьогодні впала на 10% ціна, вона не впаде завтра на 10%, і післязавтра не впаде. Тому що вже є дорогі запаси, які закупили на піку ціни», — пояснив Куюн.

Він також припустив, що різке падіння оптових цін може призвести до фінансових труднощів для дрібних компаній без власних АЗС, які змушені продавати пальне собі у збиток.

Попри це, загалом бізнес зацікавлений у зниженні вартості пального, адже дешевші ціни стимулюють попит і сприяють зростанню обсягів продажів.

«Тому (ціна на пальне — ред.) буде падати, я думаю, максимально швидко, наскільки це буде дозволяти ситуація. Всі цього хочуть», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що Іран оголосив про повністю відкритий прохід через Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

Ми раніше інформували, що ціни на сиру нафту впали приблизно на 10% після того, як Іран оголосив, що Ормузька протока «повністю відкрита» для всіх комерційних транспортних суден.