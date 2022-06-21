Розграбування надр на 270 млн грн: СБУ припинила роботу компанії підсанкційного олігарха РФ

У протиправний спосіб було видобуто понад 113 тисяч куб. метрів гірської породи.
Служба безпеки України припинила роботу компанії, що входить до австрійського будівельного концерну, акціонером якого є один із російських олігархів, внесених до санкційного списку РНБО.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, компанія безконтрольно продовжила роботи з видобутку андезиту (магматична вулканічна гірська порода, яка використовується у будівництві - ред.) після завершення дії відповідних державних ліцензій. І так само без жодних дозволів зловмисники реалізовували сировину місцевим підприємцям.
"Наразі завершено проведення низки експертиз. Вони встановили, що у протиправний спосіб було видобуто більше 113 тисяч куб. метрів андезиту. Директору підприємства оголошено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України, які за гроші "зливали" дані росіянам.
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