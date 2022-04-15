Розкіш для окупантів: ТСН перевірила, чи втримаються легендарні світові  бренди перед спокусою російських грошей

17 квітня о 21:00 в ефірі марафона "Єдині новини" покажуть ексклюзивний сюжет ТСН про те, чи справді відомі світові модні бренди дотримують слова та не продають товари росіянам.

Журналістка Наталка Гончарова вирушить по міланським бутикам, аби з'ясувати, що важливіше для світових компаній - репутація чи “гаманець”, та чи можливо обійти “систему”, якщо у тебе російський паспорт.

Кореспондентка ТСН заради експерименту буде вдавати з себе росіянку-баєра, щоб перевірити найвідоміші світові люксові бренди “на слово”. ТСН перевірить такі бренди, як Баленсіага, Діор, Луї Вітон, Шанель та інші. Хто із них підтримує Україну не тільки на словах, а і діями, з’ясувала ТСН.

Глядачі дізнаються, працівники якого бренду знаходять причину та спосіб продати товар росіянам. Журналістка покаже шокуючий спосіб повернути кошти за такс-фрі росіянам, який цілком підтримують працівники розкішного бутіка. Також у сюжеті глядачі побачать, хто із модних брендів співпрацював із нацистським режимом під час Другої світової війни, та чи знову бренди роблять ставку на гроші, а не совість.

Чи продовжує бренд Шанель після інциденту в Дубаях, коли продавці вимагали розписку, що сумочка не поїде в Росію, а російські блогери показово різали потім свої сумки, слідувати суворій позиції.

Наталка Гончарова перевірила, чи приймають люксові бутіки російські кредитні картки, та як їхні працівники ставляться до росіян та війни з Україною. Вся шокуюча правда про дію санкцій проти агресора - у спеціальному репортажі Наталки Гончарової в ефірі марафона "Єдині новини" 17 квітня о 21:00.