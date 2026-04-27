Розмір пенсії по інвалідності 2026 року: скільки громадяни отримують після індексації

Розмір пенсїі по інвалідності

Від березня 2026 року в Україні розпочався плановий перерахунок пенсійних виплат для осіб з інвалідністю. Ця категорія громадян потребує особливої соціальної підтримки, тому держава впровадила механізми, які дозволяють адаптувати виплати до поточних економічних умов. Перерахунок здійснюється на підставі постанови Кабінету міністрів україни №236 та базується на офіційних даних Пенсійного фонду.

Механізм проведення індексації

Основним інструментом оновлення виплат є зміна показника середньої заробітної плати, який закладено до формули розрахунку пенсії. 2026 року цей показник збільшується на спеціальний коефіцієнт 1,121. Процес нарахування нових сум відбувається у цифровому режимі автоматично, що звільняє пенсіонерів від необхідності особисто відвідувати установи чи подавати додаткові звернення.

Хоча підсумкова сума для кожного отримувача визначається індивідуально залежно від його попередніх показників, держава встановила чіткі межі для цих змін:

100 грн — мінімальний поріг, на який обов’язково зросте пенсія

2 595 грн — максимально допустимий розмір підвищення у межах поточної індексації

Такий підхід дозволяє зберегти купівельну спроможність громадян, які мають обмежені фізичні можливості, та забезпечити їм належний рівень фінансового захисту.

Мінімальна пенсія для осіб з І групою інвалідності

Держава встановлює гарантований рівень фінансової підтримки для цієї категорії населення. Ключовою особливістю нарахування є те, що сума залишається незмінною незалежно від того, скільки років стажу має людина або якого вона віку.

3 725 грн — мінімальна сума, яку отримуватимуть особи з інвалідністю І групи.

Пенсії для осіб з інвалідністю — колишніх військових

Відповідно до статті 22 профільного Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», від 1 березня було впроваджено нові рівні грошового забезпечення, які залежать від військового звання та групи інвалідності.

Виплати для рядового складу строкової служби

Для рекрутів, солдатів і матросів, які проходили строкову службу, встановлено найсуттєвіші показники підвищення. Після проведення індексації суми їхнього щомісячного утримання такі:

І група — 8 116,59 грн (виплата зросла на 876,10 грн)

ІІ група — 7 446,26 грн (виплата зросла на 803,74 грн)

ІІІ група — 7 100,60 грн (виплата зросла на 766,43 грн)

Соціальні гарантії для інших категорій військових пенсіонерів

Для осіб з інвалідністю, які не належать до вищезгаданого рядового складу строкової служби, держава також переглянула розміри пенсій у бік збільшення. Нові розрахункові показники становлять:

І група — 7 438,19 грн (доплата становить 802,87 грн)

ІІ група — 7 100,60 грн (доплата становить 766,43 грн)

ІІІ група — 6 761,40 грн (доплата становить 729,82 грн)

Пенсії по інвалідності для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Згідно з нормами Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», від 1 березня 2026 року було проведено перерахунок виплат для осіб, чия інвалідність безпосередньо пов’язана з аварією на ЧАЕС. Це оновлення базується на статті 54 зазначеного закону та спрямоване на посилення підтримки ліквідаторів і потерпілих.

Для громадян, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок чорнобильської трагедії, встановлено такі показники щомісячного забезпечення:

І група — 11 048,25 грн (сума зросла на 1 192,54 грн)

ІІ група — 8 838,60 грн (сума зросла на 954,03 грн)

ІІІ група — 6 813,09 грн (сума зросла на 735,40 грн)

діти з інвалідністю — 6 813,09 грн (сума зросла на 735,40 грн)

Окрему увагу приділено учасникам ліквідації наслідків аварії та членам їхніх родин, що належать до першої категорії. Для них процес перегляду пенсій враховує або розмір фактичної заробітної плати, отриманої під час роботи в зоні відчуження, або базується на п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Пенсії по інвалідності для УБД

На підставі положень урядових постанов №236 і №656, від 1 березня 2026 року в Україні встановлено оновлені фіксовані розміри щомісячних виплат для ветеранів. Ці суми є підсумковими, оскільки вони вже враховують усі можливі надбавки, підвищення, цільову допомогу, додаткові пенсії та проведену індексацію.

Для захисників і захисниць, які мають статус учасників бойових дій або отримали інвалідність через воєнні дії, встановлено такі гарантовані рівні грошового забезпечення: