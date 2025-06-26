Розмір пенсії учасників бойових дій: які виплати та пільги можуть отримати колишні військові 2025 року

Пенсія УБД

В Україні, де триває повномасштабна війна, питання соціального захисту військовослужбовців та ветеранів набуває особливої актуальності. Учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на низку державних гарантій, зокрема, на пенсійне забезпечення, що відрізняється від загальноприйнятих норм. 2025 року ці виплати продовжують бути однією з ключових форм підтримки для колишніх військових, і важливо розуміти, на що саме вони можуть розраховувати.

Право на дострокову пенсію та необхідний стаж

Однією з головних переваг для учасників бойових дій є право на достроковий вихід на пенсію за віком. Це дозволяє їм почати отримувати пенсійні виплати раніше, ніж цивільні особи.

Чоловіки-УБД можуть вийти на пенсію у 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років.

Жінки-УБД мають право на пенсію у 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» чітко гарантує, що весь період проходження військової служби зараховується до всіх видів стажу, включаючи страховий стаж, стаж роботи, стаж роботи за спеціальністю та стаж державної служби. Це забезпечує повноцінне врахування військової служби для розрахунку пенсійного забезпечення.

Що особливо важливо, час проходження військової служби в особливий період, який оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України» (зокрема, і під час воєнного стану), зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років на пільгових умовах. Зокрема, трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1:3. Це означає, що один місяць служби в таких умовах прирівнюється до трьох місяців загального трудового стажу для призначення пенсій. Ця формула застосовується, якщо йдеться про мінімум місяць перебування у зоні бойових дій, при цьому максимального терміну зарахування за цим правилом не встановлено. Тобто, чим довше особа перебуває в зоні бойових дій, тим швидше вона накопичує необхідний стаж для виходу на пенсію.

Розмір пенсії учасників бойових дій: від чого залежить та які є надбавки

Розмір пенсії учасників бойових дій є індивідуальним і залежить від кількох факторів:

Тривалість набутого страхового стажу (або вислуги років для професійних військових).

Розмір отриманого грошового забезпечення, з якого сплачувалися страхові внески.

Наявність та група інвалідності (якщо інвалідність є).

Згідно зі статею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» для осіб з повною вислугою років (25 років для чоловіків / 20 років для жінок), пенсія може становити 65% грошового забезпечення, плюс 3% за кожен додатковий рік вислуги (але не більше 70% від відповідних сум грошового забезпечення). Якщо стажу достатньо, але вислуга неповна, ставка може бути 50% грошового забезпечення з додаванням 1% за кожен наступний рік.

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій в Україні

Мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій в Україні 2025 року не може бути меншим за 210% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, якщо розрахована пенсія з усіма доплатами виходить нижчою за цю суму, держава надає щомісячну адресну допомогу до досягнення зазначеного мінімуму.

Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають право на гарантований мінімальний розмір пенсійних виплат, який регулярно переглядається та коригується відповідно до законодавства та економічних показників. 2025 року мінімальна пенсія для цієї категорії осіб становить приблизно 5 528 гривень на місяць. Ця сума є підвищеною порівняно з попереднім періодом, коли мінімальна виплата для УБД складала 4 958 гривень.

Важливо зазначити, що мінімальна пенсія для УБД не може бути меншою за 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наприклад, якщо у 2024 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становив 2361 гривню, то 210% від цієї суми дорівнювали 4958,10 гривні. Якщо розрахована пенсія з усіма надбавками виявляється нижчою за встановлений мінімум, держава доплачує щомісячну адресну допомогу, щоб досягти цього рівня. Крім основної виплати, учасники бойових дій також отримують підвищення у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та цільову грошову допомогу в розмірі 40 гривень на місяць.

Доплати до пенсії учасникам бойових дій

Крім основної пенсії, учасники бойових дій 2025 року мають право на додаткові виплати:

Підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це близько 590,25 гривень. Ця виплата передбачена статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Цільова грошова допомога на прожиття у фіксованому розмірі 40 гривень . Ця норма закріплена Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни».

Щомісячна адресна допомога, якщо сума пенсійних виплат (з усіма надбавками, підвищеннями та доплатами, але без урахування пенсій за особливі заслуги) менша за встановлений мінімум.

Пенсії з інвалідності для військовослужбовців — учасників бойових дій

Для військовослужбовців, які отримали інвалідність, розмір пенсії встановлюється у відсотках від їхнього грошового забезпечення та залежить від причини настання інвалідності (внаслідок війни чи ні) та групи інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у таких розмірах від суми їхнього грошового забезпечення:

I група інвалідності: 100%

II група інвалідності: 80%

III група інвалідності: 60%

Іншим особам з інвалідністю (не внаслідок війни), які були звільнені з військової служби, пенсія призначається у таких розмірах від суми їхнього грошового забезпечення:

I група інвалідності: 70%

II група інвалідності: 60%

III група інвалідності: 40%

Додаткові пільги для УБД 2025 року

Окрім пенсійного забезпечення, учасники бойових дій мають право на низку інших соціальних пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

Знижки на комунальні послуги — 75% на квартплату, оплату комунальних послуг та палива для опалення. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни ця знижка становить 100%.

Безкоштовні ліки за рецептом, безоплатне медичне обслуговування в державних лікарнях, безкоштовні путівки в санаторії.

Першочергове зарахування до українських вищих навчальних закладів на бюджетну форму навчання.

Звільнення від сплати деяких податків.

Безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті (крім маршрутних таксі).

Пенсійне забезпечення та соціальні гарантії для учасників бойових дій є важливою складовою державної підтримки для тих, хто захищав і продовжує захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Розуміння цих прав допомагає ветеранам та їхнім родинам ефективно користуватися наданими пільгами та забезпечити гідний рівень життя.