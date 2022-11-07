Розмір субсидій для українців 2023 року - на які суми розраховувати цієї зими, що зміниться

Середній розмір субсидій від 1 січня 2023 року становитиме 1 700-1 800 грн на місяць. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, інформує пресслужба Верховної Ради.

На ці потреби бюджетом цього року передбачено 37,9 мільярда гривень.

За словами Віталія Музиченка, на сьогодні субсидії отримують 2,4 млн домогосподарств по всій Україні. З них 220 тисяч домогосподарств, які отримують субсидію, перебувають на тимчасово окупованих територіях або там, де органи самоврядування не функціонують. "Коштів бюджету достатньо, щоб задовольнити потребу в житлових субсидіях".

По житлові субсидії щотижня звертається в середньому 15-20 тисяч домогосподарств, що є нормально, враховуючи попередні періоди, коли кількість таких звернень сягала 30 тисяч.

«Коштів бюджету достатньо, щоб задовольнити потребу в житлових субсидіях. На відповідні потреби бюджетом цього року передбачено 37,9 млрд грн. На 2023 рік ми закладаємо приблизно аналогічні показники, що дає нам можливість забезпечити повноцінне і ритмічне фінансування житлових субсидій», - запевнив Віталій Музиченко.

Нагадуємо, щоб отримати субсидії під час опалювального періоду, потрібно вчасно подати заявку.

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Що зміниться в нарахуванні субсидій

Від 1 грудня Пенсійний фонд України призначатиме та виплачуватиме субсидії та пільги малозабезпеченим громадянам. Тим, кому призначають субсидію уперше, треба буде звертатися до Пенсійного фонду або ж, як і раніше, до ЦНАПів.

Громадянам, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, перепризначать виплати автоматично.

Якщо ці виплати треба перерахувати, бо змінилися критерії, що впливають на їхній розрахунок, від грудня потрібно буде звертатися до ЦНАПів або Пенсійного фонду.

Людина, яка отримувала субсидії, але через війну переїхала до іншого місця, може звернутися до органів Пенсійного фонду або до Центру надання адмінпослуг щодо призначення субсидій та пільг, не прив’язуючись до територіального розташування домогосподарства.

Збільшать субсидії на споживання електроенергії тим, хто втратив централізоване опалення та/або постачання природного газу й використовує побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень. Для розрахунку субсидій домогосподарств, що розташовані в районі ведення бойових дій або перебувають під тимчасовою окупацією, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення.

Передбачені субсидії особам, які отримують допомогу по частковому безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану, з урахуванням фактично отриманих доходів у розмірі допомоги по безробіттю. Після отримання статусу безробітного особа може претендувати на отримання виплат без надання довідки про доходи за останні 6 місяців. Для нарахування соціальної допомоги враховуватимуть розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення по призначення житлової субсидії.

Змінилося призначення субсидій і тим, хто виїхав за межі країни. Раніше ті, хто перебував за кордоном понад 60 днів, позбавлялися виплат. Винятком були службове відрядження, лікування, навчання або догляд за дитиною до досягнення нею трьох років. Сьогодні до цього винятку додали дні перебування за кордоном під час воєнного стану в Україні та два місяці після його припинення чи скасування. Водночас соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб у період перебування їх за кордоном не розраховуються.

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