Розмитнення авто через “Дію” та гранти для підприємців: Зеленський розповів про заходи для підтримки бізнесу

Розмитнення авто через “Дію” та гранти для підприємців: Зеленський розповів про заходи для підтримки бізнесу

Урядом представлені конкретні деталі нових державних програм, які повинні забезпечити нові робочі місця й підтримати економіку країни.

В Україні розпочинається реалізація урядових заходів, спрямованих на відродження економіки у непростих умовах війни, яку розв’язала проти нашої держави Росія.

Про це президент України Володимир Зеленський говорив під час традиційного звернення проти ночі 11 червня.

За його словами, уряд вже розпочав реалізацію тих рішень, які обговорювали на нарадах упродовж тижня.

“Погоджено законопроект, який дасть змогу розмитнення авто через державний сервіс у “Дії”. Увесь процес розмитнення буде максимально прозорим, зручним і одразу прибере всі тіньові схеми, які були можливі в попередні роки в цій сфері”, - повідомив президент.

Зеленський висловив сподівання, що народні депутати України швидко проголосують за таке нововведення.

Також президент повідомив про представлені урядом конкретні подробиці нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця й підтримку для бізнесу під час війни.

“Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва. Попри весь тиск Росії, попри всі російські удари зробимо все, щоб економіка України, щоб економічна активність в Україні відроджувалася”, - наголосив очільник держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів 9 червня важливу нараду з урядовцями. Обговорили підтримку малого і середнього бізнесу, розвиток безпеки та промислове відновлення.

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