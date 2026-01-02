Розподіл газу для бізнесу здорожчав: що буде з цінами

Основна мета підвищення — компенсація поточних збитків газорозподільних мереж / © УНІАН

2026 року відбудеться підвищення цін на товари та збільшення інфляції. А енергодефіцит може спричинити додатковий тиск на ціни.

Експерт Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова окреслив наслідки росту тарифу на розподіл газу, пише «КИЇВ 24».

«Кожне підвищення тарифів для бізнесу лягає на вартість продукції промислової. Потім промисловість перекладає все це на споживачів. А якщо це якісь експортні виробництва, то продукція цих експортних підприємств стає менш конкурентно здатною», — пояснив Омельченко.

Він не виключив, що приблизно на 65% в середньому підвищиться тариф на розподіл природного газу.

Нагадаємо, від 1 січня 2026 в Україні зросли тарифи операторів газорозподільних мереж (ГРМ) на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів. Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила 19 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що темпи зростання цін в Україні поступово уповільнюватимуться. Однак 2026 року інфляція залишатиметься на доволі високому рівні. Водночас Кабмін застерігає, що макроекономічна стабільність значною мірою залежатиме від подальшого розвитку безпекової ситуації.