Розподілена генерація - це найстійкіше рішення для України - гендиректор ДТЕК Тімченко
Будівництво розподіленої генерації - це найстійкіше й найстабільніше рішення для України.
Про це в коментарі NV заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Зазначається, що до наступної зими потрібно хоча б частково відновити зруйновані обʼєкти генерації та побудувати нові.
«Паралельно з постачанням обладнання на теплові електростанції ми маємо будувати більше розподіленої генерації. На сьогодні це найстійкіше й найстабільніше рішення для України», - наголосив Тімченко.
Він додав, що ДТЕК зараз веде підготовку до будівництва вітроелектростанції потужністю в 650 МВт, яка стане найбільшою наземною ВЕС в Європі.
Раніше Тімченко на конференції в Мюнхені обговорив зі світовими лідерами допомогу енергосистемі України.