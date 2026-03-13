Розподілена генерація - це найстійкіше рішення для України - гендиректор ДТЕК Тімченко

Будівництво розподіленої генерації - це найстійкіше й найстабільніше рішення для України.

Про це в коментарі NV заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Зазначається, що до наступної зими потрібно хоча б частково відновити зруйновані обʼєкти генерації та побудувати нові.

«Паралельно з постачанням обладнання на теплові електростанції ми маємо будувати більше розподіленої генерації. На сьогодні це найстійкіше й найстабільніше рішення для України», - наголосив Тімченко.

Він додав, що ДТЕК зараз веде підготовку до будівництва вітроелектростанції потужністю в 650 МВт, яка стане найбільшою наземною ВЕС в Європі.

Раніше Тімченко на конференції в Мюнхені обговорив зі світовими лідерами допомогу енергосистемі України.

